Ученые РФ разработали способ диагностики муковисцидоза по выдыхаемому воздуху

Ученые смогли выявить характерные летучие органические соединения, связанные с муковисцидозом (наследственное заболевание, при котором поражаются экзокринные железы и органы. — Ред.), и разработать алгоритмы машинного обучения, способные определять степень тяжести заболевания. Об этом в понедельник, 17 марта, рассказали в Первом МГМУ им. Сеченова.

«Разработанные в рамках проекта модели и алгоритмы помогут врачам не только выявлять патологии, но и оценивать степень их тяжести», — рассказал «Газете.Ru» научный сотрудник Института персонализированной кардиологии Артемий Силантьев.

Помимо муковисцидоза, ученые исследуют и другие хронические заболевания. Также ведутся исследования в области онкологии и кардиологии.

Ранее, 14 марта, стало известно, что российские ученые ИТМО и Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова создали систему на основе искусственного интеллекта, которая может автоматически выявлять фиброз сердца по данным магнитно-резонансной томографии (МРТ). Для этого был разработан специальный алгоритм, который разделяет снимок органа на сегменты, а затем высчитывает расположение и количество рубцовой ткани.