Илан Шор рассказал о росте цен на газ в Молдавии

В Молдавии после отказа от закупки российского газа вновь ожидается рост цен на голубое топливо, говорит «Известиям» лидер блока «Победа» Илан Шор.

«То, что цены на газ и свет для жителей страны вырастут еще сильнее, — не прогноз, а реальность. Еще прошлым летом [премьер Молдавии] Дорин Речан мог договориться с Россией и запастись дешевым газом. Вместо этого пасовцы (партия «Действие и солидарность», PAS. — Ред.) тянули до последнего, а потом просто ввели режим ЧП в энергетике», — сказал он.

Молдавия столкнулась с энергетическим кризисом после прекращения транзита через Украину. 28 декабря «Газпром» также сообщил, что перестает подавать топливо в республику из-за долгов перед компанией на сумму $709 млн. Кишинев готов выплатить лишь $9 млн, а остальное признавать отказывается.

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