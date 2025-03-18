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Трамп лишил Хантера Байдена охраны Секретной службы США

Трамп: Хантер Байден лишен защиты со стороны Секретной службы США
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Фото: Global Look Press/Yuri Gripas
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Президент США Дональд Трамп лишил Хантера Байдена, сына предыдущего американского лидера, охраны со стороны Секретной службы США (USSS). Об этом 17 марта он сообщил в своей социальной сети Truth Social.

«Пожалуйста, имейте в виду, что с настоящего момента Хантер Байден больше не будет получать защиту Секретной службы», — заявил Трамп.

В своем сообщении он подчеркнул, что группа охраны Хантера, в настоящее время отдыхающего в Южной Африке, состояла из 18 человек, деятельность которых оплачивалась американскими налогоплательщиками.

Также он лишил защиты Секретной службы дочь Джо Байдена Эшли: ее команда охраны включала 13 агентов.

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17 марта Трамп заявил о незаконности подписанных Байденом помилований членам своей семьи к президентской администрации. Информационное агентство Bloomberg уточнило, что право на помилование на протяжении долгого времени считали одним из самых абсолютных полномочий президента. Именно поэтому суды не изъявляли желания устанавливать какие-либо ограничения.

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