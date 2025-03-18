Трамп лишил Хантера Байдена охраны Секретной службы США
Президент США Дональд Трамп лишил Хантера Байдена, сына предыдущего американского лидера, охраны со стороны Секретной службы США (USSS). Об этом 17 марта он сообщил в своей социальной сети Truth Social.
«Пожалуйста, имейте в виду, что с настоящего момента Хантер Байден больше не будет получать защиту Секретной службы», — заявил Трамп.
В своем сообщении он подчеркнул, что группа охраны Хантера, в настоящее время отдыхающего в Южной Африке, состояла из 18 человек, деятельность которых оплачивалась американскими налогоплательщиками.
Также он лишил защиты Секретной службы дочь Джо Байдена Эшли: ее команда охраны включала 13 агентов.
17 марта Трамп заявил о незаконности подписанных Байденом помилований членам своей семьи к президентской администрации. Информационное агентство Bloomberg уточнило, что право на помилование на протяжении долгого времени считали одним из самых абсолютных полномочий президента. Именно поэтому суды не изъявляли желания устанавливать какие-либо ограничения.