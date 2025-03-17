Трамп заявил о незаконности подписанных Байденом помилований

Президент США Дональд Трамп утверждает, что подписанные его предшественником Джо Байденом помилования не имеют юридической силы. Об этом он написал 17 марта в социальной сети Truth Social.

«Помилования, которые сонный Джо Байден даровал, <...>, объявляются недействительными, не имеющими юридической силы и последствий, поскольку они были подписаны автоматическим устройством, воспроизводящим подпись», — проинформировал Трамп.

Информационное агентство Bloomberg уточнило, что право на помилование на протяжении долгого времени считали одним из самых абсолютных полномочий президента. Именно поэтому суды не изъявляли желания устанавливать какие-либо ограничения.

«Это не мое решение, это будет решать суд, но я бы сказал, что они ничтожны. Я уверен, что Байден понятия не имел, что это происходит, и кто-то использовал авторучку, чтобы подписать и помиловать», — сказал Трамп журналистам на борту Air Force One.

Агентство Reuters 7 марта сообщило о распоряжении президента США по поводу увольнения главы министерства юстиции, которая была ответственна за помилования, Элизабет Ойер.