Трамп уволил занимавшегося помилованиями министра юстиции США

Администрация президента США Дональда Трампа распорядилась уволить Элизабет Ойер, главу министерства юстиции, которая отвечала за президентские помилования. Об этом 7 марта сообщает агентство Reuters.

«Администрация президента Дональда Трампа в пятницу уволила главу управления министерства юстиции США, которое занимается президентскими просьбами о помиловании», — передает агентство со ссылкой на пост Ойер в соцсети Linkedin (заблокирована в РФ).

Чиновница работала адвокатом по помилованию с 2022 года. Сообщается, что согласно распоряжению, она была уволена «немедленно».

6 марта СМИ сообщили о начале массовых увольнений госслужащих в США. До этого, 20 февраля, федеральный судья разрешил администрации президента США продолжить массовые увольнения. По его словам, иски должны быть поданы в федеральное управление по трудовым отношениям.