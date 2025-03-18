Трамп анонсировал публикацию 80 тыс. страниц секретных документов об убийстве Кеннеди

Президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник, 18 марта, будут опубликованы 80 тыс. страниц секретных документов по делу об убийстве 35-го президента страны Джона Кеннеди.

«Во время предвыборной кампании я сказал, что обнародую их. И я — человек слова, поэтому завтра вы получите документы по Кеннеди», — сказал он 17 марта в ходе посещения Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне.

При этом он уточнил, что будет обнародовано «много страниц», назвав число примерно 80 тыс.

Ранее, 24 января, газета The New York Post сообщила, что внук бывшего 35-го президента США Джона Кеннеди Джек Шлоссберг раскритиковал Трампа из-за решения рассекретить документы об обстоятельствах дела своего деда. Он также подчеркнул, что не видит ничего героического в этом поступке.

До этого, 23 января, Трамп объявил, что рассекретит все оставшиеся файлы, касающиеся убийств президента (1961–1963) Джона Кеннеди, его брата Роберта Кеннеди и лидера движения за гражданские права Мартина Лютера Кинга – младшего.

Кеннеди был ранен выстрелом из винтовки 22 ноября 1963 года в Далласе (штат Техас), когда ехал в кортеже. Он скончался спустя полчаса в госпитале Паркленд.