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Трамп анонсировал публикацию 80 тыс. страниц секретных документов об убийстве Кеннеди
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Трамп анонсировал публикацию 80 тыс. страниц секретных документов об убийстве Кеннеди

Трамп: 18 марта будут опубликованы секретные документы об убийстве Кеннеди
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Фото: Global Look Press/dpa Fotografen
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Президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник, 18 марта, будут опубликованы 80 тыс. страниц секретных документов по делу об убийстве 35-го президента страны Джона Кеннеди.

«Во время предвыборной кампании я сказал, что обнародую их. И я — человек слова, поэтому завтра вы получите документы по Кеннеди», — сказал он 17 марта в ходе посещения Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне.

При этом он уточнил, что будет обнародовано «много страниц», назвав число примерно 80 тыс.

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Ранее, 24 января, газета The New York Post сообщила, что внук бывшего 35-го президента США Джона Кеннеди Джек Шлоссберг раскритиковал Трампа из-за решения рассекретить документы об обстоятельствах дела своего деда. Он также подчеркнул, что не видит ничего героического в этом поступке.

До этого, 23 января, Трамп объявил, что рассекретит все оставшиеся файлы, касающиеся убийств президента (1961–1963) Джона Кеннеди, его брата Роберта Кеннеди и лидера движения за гражданские права Мартина Лютера Кинга – младшего.

Кеннеди был ранен выстрелом из винтовки 22 ноября 1963 года в Далласе (штат Техас), когда ехал в кортеже. Он скончался спустя полчаса в госпитале Паркленд.

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