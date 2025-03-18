Потребовавшая 10 лет изучения учеными задача была решена ИИ за два дня

Разработанный американской корпорацией Google искусственный интеллект (ИИ) за два дня решил задачу, с которой ученые-люди справились лишь спустя десятилетие исследований. Об этом 17 марта сообщает The Independent.

«После ввода короткой подсказки о том, как некоторые супербактерии приобретают устойчивость к антибиотикам, ученые получили несколько предложений от ИИ, включая один ответ, который, как они знали, был правильным», — уточняет издание.

Сообщается, что эксперимент с ИИ был проведен под руководством исследователей из Имперского колледжа Лондона.

«Наши результаты показывают, что ИИ обладает потенциалом синтезировать все имеющиеся доказательства и направлять нас к наиболее важным вопросам и экспериментальным планам», — рассказал один из руководителей исследования.

14 марта стало известно, что российский ученые ИТМО и Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова создали систему на основе искусственного интеллекта, которая может автоматически выявлять фиброз сердца по данным магнитно-резонансной томографии (МРТ). Для этого был разработан специальный алгоритм, который разделяет снимок органа на сегменты, а затем высчитывает расположение и количество рубцовой ткани.