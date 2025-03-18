Трамп отменил минимальную зарплату в размере $17,75 для федеральных подрядчиков

Президент США Дональд Трамп отменил минимальную заработную плату в размере $17,75 (~1,48 тыс. рублей) в час для федеральных подрядчиков, принятую экс-лидером страны Джо Байденом. Об этом 17 марта сообщило Reuters.

В 2021 году Байден повысил минимальную ставку до $15 в час с автоматическим обновлением, а в январе она выросла до $17,75.

Уточняется, что федеральные подрядчики, в том числе многие из крупнейших компаний страны, нанимают примерно 20% рабочей силы США.

Ранее, 8 февраля, Трамп заявил, что отменит инициативу Байдена по отказу от пластиковых трубочек. Байден в июле прошлого года озвучил обещание отказаться от использования правительством США питьевых трубочек и посуды из пластика, а полный запрет на одноразовый пищевой пластик в правительственных ведомствах, по его плану, должен был быть введен к 2027 году.