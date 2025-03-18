МЧС сообщило об открытии дороги к Териберке в Заполярье

В Заполярье открыли дорогу к селу Териберка, заблокированную из-за непогоды. Об этом в понедельник, 17 марта, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«Открыт автоподъезд к селу Териберка для всех видов транспорта в обычном режиме», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Проезд был открыт по автодороге Кола – Серебрянские ГЭС с 32-го по 136-й км.

Ранее, 12 марта, движение автобусов ограничили в ЕАО из-за снега и гололеда. Передвижение автобусов прекращено по направлениям Биробиджан – Облучье, Биробиджан – Унгун – Ленинское и Биробиджан – Амурзет.