Мужчина бросил страйкбольную гранату в сотрудника ТЦК в Запорожье

В подконтрольном Киеву городе Запорожье мужчина бросил страйкбольную гранату в сотрудников полиции и работников ТЦК (территориального центра комплектования, аналога военкомата на Украине), позже его задержали. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба управления Нацполиции по региону.

Уточняется, что инцидент произошел 13 марта во время того, как сотрудники полиции вместе с работником ТЦК проверяли документы у граждан призывного возраста. Проходящий мимо мужчина выстрелил вверх из пистолета и бросил в сторону правоохранителей гранату, после чего убежал.

Уточняется, что в результате произошедшего никто не пострадал.

Правоохранители оперативно установили личность правонарушителя — им оказался 44-летний горожанин. Сейчас он задержан и подозревается в совершении хулиганских действий, а также незаконном хранении оружия. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сказано в публикации.

Конфликты между гражданами и сотрудниками ТЦК на Украине происходят регулярно. Так, 10 февраля, житель Чернигова распылил газовый баллончик в лицо сотруднику ТЦК и СП. Уточняется, что после содеянного мужчина сбежал и спрятался в доме, однако был задержан.

Ранее, 13 января Хмельницкий суд признал виновным мужчину, который напал на сотрудников ТЦК с газовым пистолетом. Его приговорили к испытательному сроку на один год шесть месяцев.

Украинское издание «Страна.ua» сообщило 22 февраля сообщило о том, что в Одессе мужчина несколько раз выстрелил из травматического оружия в работника ТЦК и распылил в него слезоточивый газ. По данным полиции, конфликт начался после того, как наряд ТЦК остановил молодого человека, чтобы проверить документы. Совершивший нападение был задержан и передан Службе безопасности Украины (СБУ).