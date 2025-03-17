Реклама
Прямой эфир
Мир
Мужчина бросил страйкбольную гранату в сотрудника ТЦК в Запорожье
Мир
SANA сообщило о гибели двух человек из-за авиаударов Израиля на юге Сирии
Спорт
«Локомотив» впервые стал победителем регулярного чемпионата КХЛ
Мир
Делегаты ДРК вопреки отказу повстанцев посетят переговоры с движением M23
Мир
Во Франции уличили Трампа в перекладывании ответственности за Украину на Европу
Мир
США заявили о намерении применять «подавляющую смертоносную силу» против хуситов
Общество
Муж убитой ВСУ под Суджей беременной женщины рассказал о поисках ее тела
Мир
Трамп обвинил команду Байдена в пренебрежении застрявшими на МКС астронавтами
Мир
Al Masirah сообщил об ударе США по йеменской провинции Ходейда
Происшествия
Шесть населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ
Происшествия
Девочка умерла от отравления неизвестным веществом в Ставропольском крае
Мир
СМИ узнали о намерении США признать Крым территорией РФ в рамках урегулирования
Мир
Песков назвал опасной тенденцией обсуждение отправки контингента НАТО на Украину
Происшествия
В Татарстане два рыбака провалились под лед и утонули
Мир
Сербия может допустить РФ и США к анализу данных о якобы звуковой пушке на протестах
Общество
Облака в Москве окрасились в радужные оттенки на фоне похолодания
Политика
Военный аналитик назвал поражение под Курском причиной отставки главы генштаба ВСУ

Мужчина бросил страйкбольную гранату в сотрудника ТЦК в Запорожье

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В подконтрольном Киеву городе Запорожье мужчина бросил страйкбольную гранату в сотрудников полиции и работников ТЦК (территориального центра комплектования, аналога военкомата на Украине), позже его задержали. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба управления Нацполиции по региону.

Уточняется, что инцидент произошел 13 марта во время того, как сотрудники полиции вместе с работником ТЦК проверяли документы у граждан призывного возраста. Проходящий мимо мужчина выстрелил вверх из пистолета и бросил в сторону правоохранителей гранату, после чего убежал.

Уточняется, что в результате произошедшего никто не пострадал.

Правоохранители оперативно установили личность правонарушителя — им оказался 44-летний горожанин. Сейчас он задержан и подозревается в совершении хулиганских действий, а также незаконном хранении оружия. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сказано в публикации.

Забор с вышками: Украина ужесточила правила выезда из страны
Ограничения коснулись водителей, артистов, журналистов и других категорий

Конфликты между гражданами и сотрудниками ТЦК на Украине происходят регулярно. Так, 10 февраля, житель Чернигова распылил газовый баллончик в лицо сотруднику ТЦК и СП. Уточняется, что после содеянного мужчина сбежал и спрятался в доме, однако был задержан.

Ранее, 13 января Хмельницкий суд признал виновным мужчину, который напал на сотрудников ТЦК с газовым пистолетом. Его приговорили к испытательному сроку на один год шесть месяцев.

Украинское издание «Страна.ua» сообщило 22 февраля сообщило о том, что в Одессе мужчина несколько раз выстрелил из травматического оружия в работника ТЦК и распылил в него слезоточивый газ. По данным полиции, конфликт начался после того, как наряд ТЦК остановил молодого человека, чтобы проверить документы. Совершивший нападение был задержан и передан Службе безопасности Украины (СБУ).

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025