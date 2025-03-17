Двое сотрудников МЧС пострадали из-за атаки БПЛА в ДНР

В Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал пожарную часть, в результате чего пострадали двое сотрудников МЧС. Об этом 17 марта сообщило ведомство в Telegram-канале.

Уточняется, что пострадали пожарный и водитель.

«С акубаротравмой они доставлены в больницу», — говорится в сообщении МЧС РФ.

Управление МВД по ДНР сообщило 7 марта о том, что старший сержант полиции Евгений Погуляев погиб при отражении атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уточнялось, что полицейский получил тяжелые раны, от которых позже скончался в больнице.