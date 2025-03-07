Полицейский погиб в Горловке при отражении атаки украинского дрона

В Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) старший сержант полиции Евгений Погуляев погиб при отражении атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 7 марта сообщило МВД по региону в Telegram-канале.

«Во время отражения атаки БПЛА вооруженных формирований Украины на территории Никитовского района Горловки получил тяжелые ранения <…> старший сержант полиции Евгений Погуляев 1994 года рождения», — указано в заявлении ведомства.

Уточняется, что группа, в которую входил Погуляев, отразила атаку сразу нескольких дронов противника. При этом полицейский получил тяжелые раны, от которых позже скончался в больнице. Его коллеги получили травмы.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил 6 марта, что 11 человек, в том числе сотрудники МЧС, пострадали при атаках ВСУ в регионе. Кроме того, были повреждены 28 домов и восемь объектов инфраструктуры, в числе которых были два административных здания, детский сад, храм, библиотека, гостиница и магазин.