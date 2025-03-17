HR-эксперт объяснил рост зарплат курьеров

Рост зарплат курьеров в Москве связан с условиями труда и возрастающим спросом на их услуги. Об этом HR-эксперт Александр Сивогривов рассказал в понедельник, 17 марта.

По его словам, большинство россиян перешло на шопинг на маркетплейсах, увеличилась потребность в курьерах, что привело к повышению зарплат.

«Рынок рождает предложения. Необходимость доставки растет, а дальше требуются курьеры. Чтобы их привлечь, требуется бонус. Бонусом является заработная плата. Улучшаются и условия: предоставляют различные транспортные средства и так далее», — объяснил специалист в беседе с «Абзацем».

Спикер подчеркнул, что сильный толчок к спросу на доставку случился в пандемию. Со временем этот тренд только растет, как и необходимость в сотрудниках, обслуживающих заказы.

Ранее специалисты сервиса SuperJob пришли к выводу по итогам исследования, что зарплата столичных курьеров превышает зарплату специалистов с высшим образованием на 19%, сообщает 360.ru.

Медианная зарплата курьеров в столице — 130 тыс. рублей, а у специалистов с высшим образованием — 105 тыс. рублей, передает RT.

6 марта сообщалось, что рост зарплат на вакансии курьера составил +25%. Работники в области доставки в марте этого года в среднем получают 138,3 тыс. рублей.

До этого, 4 марта, в СМИ были названы самые востребованные специалисты в пищевой отрасли. Самая большая потребность обнаружилась у работодателей в продавцах-консультантах и продавцах-кассирах, торговых представителях.