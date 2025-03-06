Реклама
СМИ перечислили вакансии с самой высокой зарплатой в марте

«Газета.Ru»: средняя зарплата агентов недвижимости в марте достигла 174 тыс. рублей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
В марте 2025 года средняя предлагаемая россиянам зарплата составила 73,5 тыс. рублей, что на 17% выше этого показателя в прошлом году. Всего в 60 из 174 специальностей работодатели готовы платить сотрудникам больше 100 тыс. рублей, сообщает 6 марта «Газета.Ru».

«Предлагаемая зарплата самым высокооплачиваемым профессиям на рынке труда в России — дата-сайентистам и DevOps-инженерам из сферы IT — составляет 250 тыс. и 235 тыс. рублей в среднем соответственно (–6% и –7% за год)», — уточняет данные сетевое издание.

Специалистам-брокерам в этом месяце работодатели готовы платить 200 тыс. рублей (+38%), а системным аналитикам предлагают 179,6 тыс. рублей (+1%).

По сравнению с 2024 годом самый заметный рост зарплат произошел в сфере финансовых и инвестиционных аналитиков. Такие специалисты стали в среднем получать до 118,6 тыс. рублей.

«Средняя зарплата агентов недвижимости достигла 174 тыс. рублей (+26% за год), геологов и геодезистов — по 150 тыс. рублей (+23% и +13% за год). Замыкают топ-10 программисты (148,2 тыс. рублей, +8%), прорабы (144,5 тыс. рублей, +20%)», — сообщает «Газета.Ru».

В то же время рост зарплат на вакансии курьера составил +25%. Работники в области доставки в марте этого года в среднем получают 138,3 тыс. рублей.

Сбавить доход: реальные зарплаты в 2025 году вырастут только на 3,3%
Почему бизнес устал повышать оклады и в каких профессиях получить повышение будет проще всего

4 марта в СМИ были названы самые востребованные специалисты в пищевой отрасли. Самая большая потребность обнаружилась у работодателей в продавцах-консультантах и продавцах-кассирах, торговых представителях.

