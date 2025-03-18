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Названы наиболее востребованные виды туризма

Исследования: культурно-познавательный туризм стал наиболее востребованным в РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Наиболее востребованным видом туризма, по данным экспертов отрасли, стал культурно-познавательный с национальными турмаршрутами (84%). Об этом говорится в результатах исследования сервиса путешествий «Туту» «Развитие туризма в регионах: тренды и итоги 2024 года», с которыми ознакомились «Известия» 18 марта. Специалисты опросили разных представителей отрасли.

Также среди популярных форматов — событийный туризм (77%), отдых на природе — турбазы, глэмпинги (44%), активный отдых — походы, сплавы (40%), лечебно-оздоровительный (40%) и автомобильный туризм (37%), экотуризм (35%), деловой, конгрессный туризм (30%), гастротуризм (30%), промышленный (28%) и паломнический, религиозный туризм (16%), горнолыжный отдых (14%), круизы и яхтинг (12%).

При этом 93% экспертов по внутреннему туризму отметили рост турпотока от 11 до 20% в свои регионы в 2024 году.

Аналитики объяснили, что этому способствовали активное продвижение на региональном и федеральном уровнях, создание и размещение контента о местах и событиях в регионе в социальных сетях, насыщенный событийный календарь мероприятий и увеличение числа деловых мероприятий. К числу драйверов роста также отнесли меры господдержки субсидирования туристической инфраструктуры, новые возможности для бизнеса в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и изменение потребительского поведения туристов.

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К главным драйверам развития туризма регионы относят личную вовлеченность глав субъектов РФ или федеральных властей в развитие этой сферы, природные и климатические особенности, достопримечательности, развитие событийного маркетинга, введение новых инфраструктурных объектов и туристических объектов.

Среди основных барьеров развития туризма названы недостаток современной качественной инфраструктуры, устаревание номерного фонда и нехватка отелей большого объема среднеценового сегмента, сложная логистика, низкая транспортная доступность и удаленность туристических объектов, выраженная сезонность услуг и низкий уровень развития турпродуктов для тургрупп.

Опрошенные эксперты прогнозируют в 2025 году рост турпотока в регионы от 8 до 17%. Положительный прогноз связывают с хорошими результатами акций раннего бронирования на летний и зимний туристический сезоны, со стремительным развитием автотуризма и активного туризма.

«Рынок переживает стадию активной диверсификации отрасли. Внутренний туризм продолжает активный рост и остается самым стабильным сегментом. Мы видим тенденцию расширения географии путешествий и перераспределения туристских потоков между регионами. Около 60% туристов — это самостоятельные туристы, которые бронируют отели напрямую или через туристические агрегаторы», — отметил член совета директоров сервиса путешествий «Туту», член правления Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Игорь Сивец.

Он добавил, что растет число автотуристов, и тренд усилится в ближайшие несколько лет. Также наблюдается растущий тренд на экотуризм — всё больше туристов выбирают Алтай, Камчатку, Мурманск, Северный Кавказ.

Ранее, 23 февраля, эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали «Известиям» о популярных весенних направлениях. По их информации, россияне чаще выбирают для отдыха Сочи, Ладожское озеро и Дагестан. Среди зарубежных направлений эксперты выделили Египет, Японию и Турцию.

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