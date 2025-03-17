Силуанов прокомментировал контакты с США в финансовом секторе

Диалога с США по линии министерств финансов на фоне контактов Москвы и Вашингтона сейчас нет. Об этом 17 марта заявил «Известиям» министр финансов РФ Антон Силуанов.

«По линии минфинов диалога как не было, так и нет», — сказал он, отвечая на вопрос, есть ли диалог с США по возобновлению работы российских банков со SWIFT.

В феврале 2022 года США, страны ЕС и Канада договорились отключить от международной банковской системы SWIFT российские банки, попавшие под санкции.

В январе глава банка ВТБ Андрей Костин заявил, что для замены международной платежной системы SWIFT нужны только административные решения. Он отметил, что с учетом перспектив, которые открываются при развитии коридора Север – Юг, система СПФС, разработанная Центральным банком России (ЦБ РФ), становится всё более актуальной.