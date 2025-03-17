Эксперт отметил возможности сельхозпроизводителей РФ на фоне разногласий США и КНР

Торговые разногласия США и Китая открывают возможности для российских сельхозпроизводителей, считает старший аналитик по потребительскому сектору, электронной коммерции, недвижимости и сельскому хозяйству «Эйлер Аналитические Технологии» Николай Ковалев. Об этом он рассказал «Известиям» 17 марта. По его мнению, наибольшие перспективы — в экспорте свинины и зерновых культур.

Китай с 10 марта 2025 года ввел пошлины в 10–15% на сельхозпродукцию из США, годовой экспорт которой в КНР составляет около $30 млрд. Ограничения касаются широкого круга товаров и способны повлиять на глобальный баланс спроса и предложения, подчеркнул эксперт.

«Речь, в частности, идет о рынках свинины, а также зерновых, зернобобовых и масличных культур. Китай в 2024 году импортировал 1,3 млн т свинины, из которых 16% приходилось на США. Благодаря господдержке китайские производители за последние пять лет нарастили выпуск свинины на 30% (до 57 млн т в 2024 году), из-за чего импорт сократился на 75% с пиковых значений 2020 года», — отметил Ковалев.

По его словам, китайский рынок остается привлекательным для российских производителей: цены на свинину в Китае в среднем на 60–80% выше, чем в России, при этом поставки в Китай позволят российским компаниям преодолеть стагнацию в экспорте: его объемы в 2024 году находились вблизи отметки в 300 тыс. т в год.

«Что касается зерновых, зернобобовых и масличных культур, то здесь потенциальный объем поставок зафиксирован в российско-китайском соглашении 2023 года: контракт заключен на поставку 70 млн т культур, выращенных на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Для сравнения: производство зерна в Китае составляет 435 млн т в год, а импорт — 28 млн т в год. Фактический объем поставок будет зависеть не только от производства сельхозпродукции в России, но и импортозамещения зерна в КНР», — заключил аналитик.

Ранее президент США Дональд Трамп с 4 марта удвоил пошлины на товары из Китая с 10 до 20%. В свою очередь Китай ввел ответные импортные пошлины на ряд американской продукции и установил экспортный контроль в отношении 15 компаний.