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Политолог допустил согласование помощи стран ЕС Украине на €40 млрд без Венгрии

Политолог Солонников: страны ЕС договорятся о помощи Украине на €40 млрд без Венгрии
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Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth
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Страны Евросоюза (ЕС) в «добровольно-принудительном порядке» согласуют между собой помощь Украине на €40 млрд, распределив траты между государствами без общего решения со стороны Брюсселя, чтобы избежать ветирования проекта со стороны Венгрии. Таким мнением с «Известиями» 17 марта поделился политолог Дмитрий Солонников.

Ранее в этот день глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран ЕС не согласовали помощь Украине на €40 млрд. В свою очередь, глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт не поддержал предложение о выделении дальнейшей военной помощи Киеву, в том числе пакета на €20 млрд.

«Есть два пути решения этого вопроса. Первый: в Европе говорят о том, что европейские страны сами возьмут на себя обязательства, добровольно, по выделению помощи Украине, чтобы набрать условные €40 млрд. Для этого решения не требуется поддержка Венгрии, просто все остальные страны, кроме Венгрии, распределят между собой эту помощь в добровольно-принудительном порядке, будут ее оказывать без решения официального», — прокомментировал Солонников.

Второй вариант, по его словам, заключается в том, что Брюссель попытается организовать в Венгрии цветную революцию, чтобы сменить премьер-министра страны Виктора Орбана и его соратников проевропейскими политиками. Тогда, подчеркнул собеседник издания, Брюсселю будет легко получить согласие Будапешта на выделение средств Киеву.

«Скинуть Орбана с поста — это задача, которая решается не только сегодня, она решалась позавчера и вчера, и будет решаться дальше. Демонстрации в Будапеште мы видели и в прошлом году, и сейчас они будут усиливаться. Здесь противостояние не из-за Украины, она один из элементов противостояния Орбана в отношениях с Брюсселем», — резюмировал политолог.

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До этого, 14 марта, сообщалось, что в ЕС намерены создать добровольный фонд военной помощи Украине в размере €20–40 млрд для обхода вето Венгрии. Каждая страна будет вносить свой вклад в фонд в зависимости от своего «экономического веса». Сам Евросоюз будет считать своим вкладом €1,9 млрд прибыли от замороженных российских активов.

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