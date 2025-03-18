Премиальный сегмент жилья подорожал почти на 30%

В начале 2025 года наблюдался рост среднего бюджета практически во всех сегментах недвижимости: «комфорт» (+0,3%), «бизнес» (+0,7%). Заметнее всего вырос бюджет сделок в премиум-сегменте (+6,1%), сообщили «Известиям» 18 марта специалисты департамента жилой недвижимости Ricci.

В сравнении с началом 2024 года рост цены 1 кв. м показали все сегменты, наибольший показатель у премиум-класса (+29,4%) и де-люкс (+21,4%).

Средняя площадь лота в экспозиции в феврале 2025 года снизилась по отношению к январю 2025 года: в комфорт-классе снижение составило 0,4%, в бизнес-классе — 1,5%, а в делюкс-сегменте — 0,9%. Исключение составил премиальный сегмент: в нем показатель вырос на 2,5%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года ситуация несколько иная: за этот период показатели средней площади лота снизились в сегментах «бизнес» (-5,7%) и «премиум» (-0,7%), а в «комфорт» (+2,3%) и де-люкс (+3,8%) средняя площадь лота выросла.

Что касается спроса, то в январе 2025 года большую долю реализованных на рынке площадей занял бизнес-класс — 73,6%, в то время как в аналогичный период прошлого года показатель находился на уровне 54%. На комфорт-класс пришлось 14,6%, премиальный сегмент занял 11,8%.

«Сохранение интереса к недвижимости продиктовано как необходимостью улучшения жилищных условий покупателей, так и удачным моментом для диверсификации вложений инвесторов: большое количество скидок и программ рассрочек от застройщиков позволяют приобретать активы, не теряя доходности от вкладов», — отметила директор департамента Екатерина Ломтева.

По ее словам, девелоперы продолжают предоставлять клиентам большой выбор: только за три зимних месяца в продажу поступило 23 новых корпуса — два в делюкс-классе, четыре — в премиум-классе, 11 — в бизнес-классе и шесть — в комфорт-сегменте

Перспективы весны для рынка жилой недвижимости в большей степени будут зависеть от ключевой ставки, а также от новых мер, принимаемых Центробанком. Помимо этого в будущем продолжится сокращение площади приобретаемых лотов, а также возможно увеличение спроса на лоты с отделкой — как чистовой, так и предчистовой.

Ранее, 9 января, «Известия» ознакомились с исследованием девелоперской компании COLDY, где сообщалось об актуальных трендах на рынке элитной недвижимости в Москве. По мнению специалистов, количество новых высокобюджетных проектов увеличивается, цены поднялись вслед за активным спросом, при этом предпочтения покупателей по внутренней инфраструктуре сместились в сторону опций для семейного отдыха и образования.