Россияне назвали самые популярные читмилы

Среди популярной «вредной» еды в лидерах у россиян — сладости: шоколадки, торты и мороженое (35%). Это следует из результатов исследования федеральной сети фитнес-клубов DDX Fitness, с которыми ознакомились «Известия» 17 марта.

Второе место занял фастфуд — бургеры и картошка фри (20,5%). Замыкает тройку популярности азиатская кухня — роллы и воки (16%). Пицца привлекает лишь 11% респондентов, а домашняя жареная картошка и пельмени — 10%.

При этом для многих опрошенных стали обычной привычкой читмилы — запланированные приемы пищи, во время которых можно позволить себе любимые, но не самые полезные блюда. Треть опрошенных (34,3%) позволяет себе вредную еду несколько раз в месяц. Еще 30% делают это раз в неделю, объясняя это тем, что это своего рода награда за старания и удержание дисциплины. Вовсе не ограничивают себя 18,7%: они едят такие блюда почти каждый день, но уверяют, что стараются держать порции под контролем.

«Очень важно понимать, что читмил — это не просто обжорство. Это возможность дать себе небольшой отдых от строгого режима. Но важно, чтобы вы ели именно то, что действительно хотите, а не хватали первое попавшееся. Например, если хочется бургер — выбирайте тот, который действительно принесет удовольствие», — сказал фитнес-тренер DDX Fitness Юрий Аверьянов.

Согласно результатам исследования, 51% респондентов уверен, что офисные сотрудники чаще всего прибегают к читмилу как способу справиться со стрессом и давлением дедлайнов. Но и у спортсменов, тренеров строгий режим часто контрастирует с читмилами. Также 10% связывают читмилы IT-специалистов и врачей со стрессом и интенсивным, насыщенным графиком.

«Сбалансированный режим питания, подобранный с учетом физиологических потребностей, редко включает фастфуд или кондитерские изделия. Однако резкий отказ от таких продуктов на длительное время может стать сильным стрессом, повышающим риск срыва. Именно для разгрузки нервной системы и существуют читмилы и читдэи (целый день, когда разрешается отойти от строгого режима. — Ред.)», — объяснил Аверьянов.

Однако, по его словам, не стоит увлекаться такими приемами пищи, достаточно раз в две-три недели побаловать себя. В случае с читмилом лучше ограничиться одной порцией, а в случае читдэя — несильно выходить за рекомендованные пределы дневного калоража.

«Если после читмила вы испытываете сложности с возвращением к режиму, лучше не вводить их вовсе. Главное — помнить, что читмил должен быть предусмотренным контролируемым, а не спонтанным срывом. Выбирайте именно то, что хочется, и наслаждайтесь этим без чувства вины», — добавил тренер.

Ранее, 29 января, врач-гастроэнтеролог, эндоскопист клиники Gastro Clinic Натия Чехоева рассказала «Известиям», что систематическое потребление избыточного количества калорий неизбежно перегружает организм. Это не только увеличивает массу тела, но и создает нагрузку на внутренние органы, в том числе на сердце, печень, поджелудочную железу.