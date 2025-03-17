Музей космонавтики откроет первую в мире выставку на борту МКС

Музей космонавтики впервые в истории откроет выставку на борту Международной космической станции. Она будет посвящена 60-летию первого выхода человека в открытый космос, рассказал в своем официальном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Передвижная выставка состоит из десяти планшетов, которые при поддержке «Роскомоса» доставили на МКС на грузовом корабле «Прогресс МС-30». В экспозиции представлены схема выхода из космического корабля «Восход-2» с пометками, сделанными рукой Алексея Леонова, его кисть для живописи, образцы космической техники.



18 марта в 11:34 члены 72-й космической экспедиции — летчики-космонавты, Герои России Алексей Овчинин, Иван Вагнер и космонавт-испытатель Александр Горбунов — выйдут на связь с Землей и проведут экскурсию по выставке.



Прямую трансляцию можно посмотреть в соцсетях Музея космонавтики.