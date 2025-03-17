Зима молода: вслед за Москвой снег обрушится на юго-восток страны

Аномальный погодный фронт, который принес в Москву обильные снегопады, сдвинулся в сторону Тульской и Рязанской областей, сообщили «Известиям» метеорологи. В столице снегопадов больше не будет, но зимняя погода продлится минимум до среды-четверга. Уже во вторник мокрый снег и дожди обрушатся на Крым, Краснодарский край, Адыгею и Калмыкию , при этом погода там начала портиться уже в понедельник. О том, какие еще последствия принес циклон в столицу и куда еще придет весенняя зима, — в материале «Известий».

Зима в марте

Пейзажи в Москве и Московской области в понедельник, 17 марта, вновь стали зимними — на улицах города образовался снежный покров до 2–6 см , сообщили в Гидрометцентре. Там отметили, что непогоду принес циклон, центр которого переместился из Европы на северо-запад Европейской России.

И, как уверяют метеорологи, для Москвы снегопад на эту неделю закончился — погодный фронт уходит на юго-восток.

— Сегодня аномальный фронт посетит Тулу и Рязань , — сказал «Известиям» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Начиная с 17 марта волновой циклон, пришедший с Балканского полуострова, принесет неблагоприятные погодные условия в южные регионы, говорится на сайте Гидрометцентра.

Так, например, с 17 марта в Крыму ожидаются сильные осадки, к которым 18 марта добавится мокрый снег и гололедица на дорогах. Но уже 20 марта осадки прекратятся.

Кроме того, добавили там, 18 марта в Краснодарском крае, Адыгее и Калмыкии также прольются сильные дожди с мокрым снегом. Им будет сопутствовать ветер 15–20 м/с, возникнет налипание мокрого снега на провода и деревья, гололедно-изморозевые явления.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

« Температура воздуха ночью 19–20 марта в Ростовской области опустится до –6 градусов, в Волгоградской — до –10 градусов , — сообщили в Гидрометцентре. — Также в центральных районах Краснодарского края ожидаются заморозки в воздухе от –1 до –3 градусов».

Непогода накроет и республики Северного Кавказа: Северную Осетию, Ставропольский край, Чечню, Ингушетию и Дагестан.

Как боролись со снегопадом в Москве

В столице в понедельник на фоне непогоды операторы аренды электросамокатов и велосипедов поставили поездки на паузу — до улучшения погодных условий, сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Владельцам личных самокатов и велосипедов рекомендовали отказаться от поездок на время непогоды и пользоваться только городским транспортом.

По данным Госавтоинспекции Москвы, выпавший снег привел к ДТП на дорогах.

«Два ДТП произошло на МКАД сегодня утром. По предварительным данным, на внешней стороне 75-го км Московской кольцевой автодороги столкнулись четыре транспортных средства, в результате чего травмы различной степени тяжести получил ребенок-пассажир», — сообщили в ведомстве.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Вторая дорожная авария произошла на внешней стороне 67-го км МКАД, там столкнулись пять машин.

Пробки утром достигли семи баллов. По данным дептранса, к вечеру возможны затруднения движения в центре города, на Третьем транспортном кольце и МКАД. Там призвали водителей избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, особенно на подъемах и спусках с мостов и эстакад . Автомобилистов также призвали отказаться от поездок в пользу городского транспорта.

Сейчас в столице из-за снегопада ведется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

А в Подмосковье почти 2 тыс. дорожников ведут работы по обеспечению безопасного проезда, сообщили в минтрансе региона. Также в Московской области сотрудники коммунальных служб и спецтехника вышли на уборку улиц, дворов и дорог.

Например, в администрации городского округа Химки сообщили, что расчищают подъезды к объектам социальной инфраструктуры, спуски и подъемы, подходы к остановкам общественного транспорта, железнодорожным станциям и платформам.

Когда закончится зима в центре России

В Москве и Подмосковье температура будет самой низкой днем в понедельник и ночью во вторник и среду, затем она начнет повышаться , говорится на сайте Гидрометцентра.

Александр Шувалов полагает, что в Москве снег пролежит до четверга-пятницы и затем сойдет.

— Вторник и среда будут относительно холодными с ночными морозами от –5 до –7 градусов, по области она может достичь –10 градусов ночью. Затем пойдет потепление , — добавил Александр Шувалов.

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Василий Кузьмиченок

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова отметила, что дневная температура будет постепенно повышаться и войдет в норму в среду.

— Мы ожидаем, что в субботу температура воздуха будет в пределах 8–9 градусов тепла и от снега, который сейчас выпал, не останется и следа , — добавила она.

У некоторых людей изменение атмосферного давления, возникшее на фоне непогоды, может вызвать головокружение, головные боли или боли в суставах, обострение хронических заболеваний, усталость и другие неприятные ощущения , напомнила врач лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

Минимизировать влияние погодных изменений на самочувствие, по ее словам, может полноценный сон, умеренная физическая активность и сбалансированное питание.