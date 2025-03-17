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Завершился четвертый день Московской недели моды

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Фото: пресс-служба Московской недели моды
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Четвертый день Московской недели моды отметился показом талантливых российских дизайнеров и звездными зарубежными показами. Известный турецкий дизайнер и основатель бренда Emre Erdemoğlu представил свою первую женскую линейку на московском подиуме, а открывал и закрывал показ популярный турецкий актер Ураз Кайгылароглу. В расписании были также сразу два индийских бренда с мировыми именами. Samant Chauhan известен своей изящной вышивкой на шелке, а CoEK – Khadi India — большим вниманием к натуральному волокну, известному со времен Махатмы Ганди. Особенный интерес вызвал показ модного Дома Slava Zaitsev, который представил архивную коллекцию Вячеслава Зайцева с 30-летней историей.

Московскую неделю моды также посетили звездные гости, в числе которых был Евгений Плющенко, олимпийский чемпион по фигурному катанию.

Бренд elisabetta в своей новой коллекции сделал акцент на стиль в объемных шерстяных кейпах, двубортных пальто и бушлатах в стиле милитари, а пальто-халаты с завязками на талии смогли отлично подчеркнуть расслабленную элегантность. Цветовая палитра коллекции представлена в виде землистого оттенка табака, графита, бордо и темного изумруда. При создании коллекции основательница бренда Алена Чуприна вдохновлялась эстетикой 70-х — в образах и изделиях можно увидеть подчеркнуто мягкие силуэты с ноткой богемности. При этом бренд предлагает свою интерпретацию этого стиля, в котором солируют чистый крой, а качественные материалы, среди которых шерсть с кашемиром, шелк и альпака, идеально дополняют общую картину.

Новая коллекция мужского бренда Edder — это удачное воплощение smart casual. Зрители увидели смелые и актуальные образы, в которых удачно сочетаются элегантность и спортивность, расслабленность и функциональность. Бренд отдает предпочтение лаконичным силуэтам, продуманным деталям и, конечно, сдержанным, но при этом богатым цветам — нескучный серый в разных вариациях соседствует с разными тонами беж, шоколада, охры и черного. Премиальные материалы обеспечивают отличную посадку, помогая создавать те самые расслабленные, но при этом продуманные и стильные луки.

Кафедра искусства костюма и моды Института искусств Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина представила коллективную коллекцию. Будущие дизайнеры интегрировали в коллекцию элементы русского фольклора — национальные костюмы, меховые шапки с хвостами, манишки, аксессуары для головы. А сложные фактуры и многослойность в тандеме с глубокими цветами и принтами заставляли всматриваться в презентуемую коллекцию более внимательно.

Бренд Darya Kipriyanova известен и узнаваем благодаря созданию автором собственных оригинальных конструкторских решений, своих найденных форм, силуэтных линий и изделий-трансформеров. Именно изделия-трансформеры стали особенностью коллекции: такие вещи позволяют экспериментировать с образами, создавая всегда неповторимые и уникальные аутфиты. Многослойность, легкость и объем — вот важные составляющие новой линейки. Используемые в коллекции материалы — например, шелк и бархат — выглядят благородно, идеально переливаясь под светом софитов.

Один из международных представителей на Московской неделе моды — индийская коллаборация брендов FDCI presents: CoEK – Khadi India | Samant Chauhan. Показанную коллекцию характеризуют благородные и сдержанные оттенки: шоколад, охра, глубокий зеленый и насыщенный фиолетовый. Интересным фешен-решением выступили контрастные подклады, украшающие изделия, особенно эффектно они смотрелись на моделях в длине макси. За легкость и динамику выступал такой фешен-вариант — белоснежное и струящееся платье в пол.

Московский бренд Cosarêve представил коллекцию, вдохновленную плавностью линий косого кроя, мягкими формами женственных, тонких и легких тканей, сочетанием мужественного оверсайза и элегантности в духе 1950-х и 1970-х годов. Премиальные материалы — шелковая органза, натуральная экокожа, шерсть, — отличная посадка изделий, а также качество исполнения, в том числе и внутренней отделки, добавляют коллекции особую завершенность. А ручная вышивка и авторские принты по-прежнему остаются визитной карточкой бренда.

Московский Дом моды Slava Zaitsev представил архивную коллекцию «Вечность», посвященную памяти своего идеолога и основателя — легендарного Славы Зайцева. Капсула pret-a-porter преимущественно из костюмных тканей серого и черного оттенков раскрылась в дефиле множеством тонов и полутонов, от более светлых до насыщенных. Лаконичные модели были созданы муляжным методом и методом плоского кроя, с которыми Вячеслав Михайлович много экспериментировал в поисках новых форм и визуальных решений. Бренд продолжает развивать эти фешен-направления, не забывая про сногсшибательные струящиеся и переливающиеся вечерние платья. А идиллические монохромные образы, напоминающие немое кино, трансформируются в футуристические силуэты, уходящие в сверкающие космические дали за горизонт сознания.

В лектории Московской недели моды прошли лекции «Треух от кутюр: о влиянии русских головных уборов на мировую моду...», «От идеи до позиционирования: как создать модный бренд со смыслом», «Лицо сезона. Как и почему работают современные визуальные приемы и тренды?», а также дискуссия «Локальный vs международный глянец. Вызовы времени и перспективы».

Спикерами стали Наталия Эдис, дизайнер головных уборов, член Союза художников России, Юлия Кудрявцева, к.э.н, основатель брендов Sky Joker, Off My Love, Zori&Vesi и бизнес-агентства J.KEY BURO, Андрей Аболенкин, аналитик моды, а также Ангелина Куштина, шеф-редактор Grazia, Юрате Гураускайте, главный редактор U MAGAZINE, и Раиса Мурашкина, заместитель главного редактора Marie Claire и Psychologies.

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