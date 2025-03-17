Шесть человек пострадали при прорыве трубы с кипятком на северо-востоке Москвы

Шесть человек пострадали при прорыве трубы с кипятком на северо-востоке Москвы

2025-03-17T15:54:08+03:00

2025-03-17T15:54:30+03:00

2025-03-17T15:54:30+03:00

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