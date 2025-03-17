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Фицо исключил участие Словакии в военных миссиях на Украине

Премьер-министр Фицо: Словакия не будет участвовать в военных миссиях на Украине
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Фото: REUTERS/Stringer
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Словакия не будет принимать участие в военных миссиях на Украине. Об этом 17 марта сообщил премьер-министр Роберт Фицо по итогам встречи с послами стран — членов Европейского союза (ЕС).

«Словакия не будет участвовать ни в одной из военных миссий на Украине и не потратит ни цента на военную помощь», — написал он в соцсети Facebook (принадлежит признанной экстремистской компании Meta, ее деятельность запрещена в РФ).

Фицо уточнил, что выступает за проведение еще одного совместного заседания правительств Словакии и Украины с акцентом на взаимовыгодные проекты.

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Журнал Responsible Statecraft 11 марта сообщил, что европейские страны разошлись во мнениях в вопросе поддержки Украины. Уточнялось, что государства ЕС не смогли согласовать единую позицию из-за вето, наложенного Венгрией.

7 марта Фицо заявил, что Словакия не будет финансировать военные действия на Украине. Он также отметил, что Братислава не предоставит Киеву бесплатное военное оборудование.

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