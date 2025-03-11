СМИ сообщили о расхождениях во мнениях лидеров ЕС в вопросе поддержки Украины
Европейские страны разошлись во мнениях в вопросе поддержки Украины. Об этом 10 марта заявил журнал Responsible Statecraft.
По словам журнала, череда громких заявлений и встреч за последние несколько недель убедительно доказывает, что ЕС и Европа в целом отнюдь не столь «едины» в этом вопросе, как рассчитывали показать.
Также уточняется, что страны ЕС не смогли согласовать единую позицию, поскольку Венгрия наложила вето.
Ранее, 10 марта, депутат Европарламента от Словакии Любош Блага заявил, что европейским лидерам пора признать проигрыш украинского сюжета и начать договариваться с Россией.
До этого, 8 марта, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил правительство Польши и Европейский союз (ЕС) в блокировании мирных переговоров по конфликту на Украине. При этом он подчеркнул, что подавляющее большинство стран во главе с Соединенными Штатами хотят достичь мирного урегулирования.