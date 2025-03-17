В Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются удержать три населенных пункта. Об этом 17 марта заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Только три населенных пункта пытаются они удержать любыми силами и средствами, что у них, в принципе, тоже не получается», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Алаудинов также добавил, что украинская армия несет значительные потери, в то время как Вооруженные силы России продолжают наступление и ежедневно продвигаются вперед.

Газета The Wall Street Journal 8 февраля сообщила, что ВСУ остро ощущают дефицит боеприпасов: на один их снаряд приходится 10 российских. После неудачной попытки контрнаступления украинской армии в прошлом году ее запасы живой силы и техники сильно истощены, и это отражается на ходе боевых действий.