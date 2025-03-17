В Подмосковье спасатели вытащили из водохранилища провалившуюся под лед лосиху
Сотрудники ГКУ Московской области «Мособлпожспас» спасли лосиху, которая провалилась под лед на Озернинском водохранилище в Рузском городском округе. Об этом сообщается в Telegram-канале организации в понедельник, 17 марта.
В публикации отмечается, что работники поисково-спасательного поста 265-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» спасли лосиху в минувшую субботу.
«В единую службу экстренной помощи «112» обратились очевидцы, заметившие животное, отчаянно пытавшееся выбраться из майны, расположенной в 200 м от берега», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
Для спасения лосихи использовали бензопилу, пишет РИАМО. Спасатели обвязали животное веревками и вытащили на берег, а затем передали специалистам ветеринарной службы, сообщает 360.ru.
Ранее, 25 февраля, сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС спасли мужчину и троих детей, жителей Томска, которые провалились под лед Байкала. Сотрудники МЧС напомнили, что выход и выезд на лед вне специально оборудованных переправ запрещены.