На Байкале спасли провалившихся под лед мужчину и троих детей
Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС спасли мужчину и троих детей, жителей Томска, которые провалились под лед Байкала. Об этом 27 февраля сообщили в Telegram-канале ФГКУ «Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России».
Сообщение о происшествии в районе Сарминской косы поступило в МЧС 25 февраля. Автомобиль Honda Stream провалился под лед и частично погрузился в воду. В машине находились четыре человека — водитель и трое детей в возрасте от 8 до 11 лет.
«К моменту прибытия спасателей пострадавшие самостоятельно покинули транспортное средство. Один ребенок промок», — говорится в сообщении.
Детей на вездеходе доставили на базу отдыха в деревню Курма. Спасатели с помощью лебедки достали транспортное средство из воды.
Сотрудники МЧС напомнили, что выход и выезд на лед вне специально оборудованных переправ запрещен.
Ранее, 30 января, на озере Байкал двое мужчин погибли, провалившись в воду на автомобиле. Они отправились на рыбалку на автомобиле «УАЗ», через некоторое время перестали выходить на связь. Тело одного из погибших было обнаружено в день происшествия, а тело второго — спустя два на глубине 2 м.