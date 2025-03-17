В США отметили мастерскую работу операторов дронов ВС РФ в Курской области
Притаившиеся российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) мастерски уничтожают конвои Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом 17 марта сообщил обозреватель Дэвид Экс в статье для журнала Forbes.
По его словам, в конце февраля элитная российская группа дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны РФ «Рубикон» совершила волну разрушительных атак на главную линию снабжения украинского гарнизона в Судже Курской области.
«Группа дронов «Рубикон» была ключом России к победе», — написал Экс.
Обозреватель подчеркнул, что операторы беспилотников центра обладают всеми навыками, которые необходимы для работы с дронами в рамках сложной воздушной операции.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 13 марта сообщил, что командование группировки войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину о переходе операции по освобождению Курской области от ВСУ в завершающую стадию.
В свою очередь, начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ генерал армии Валерий Герасимов 12 марта доложил главе государства, что российские военные освободили более 1100 кв. км территории в курском приграничье.