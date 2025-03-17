«Зеленые» инвестиции «Башнефти» в 2024 году достигли 9,5 млрд рублей

Компания «Башнефть», входящая в структуру «Роснефти», в 2024 году направила на природоохранные проекты 9,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба компании. За последние пять лет объем экологических инвестиций «Башнефти» превысил 37,6 млрд рублей.

Одним из значимых направлений природоохранной деятельности «Башнефти» является восстановление лесов и водных биоресурсов. В 2024 году работники компании высадили почти 750 тысяч деревьев на площади более 200 га в Республике Башкортостан, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и Ненецком автономном округе. Этот показатель на 45% превышает результаты предыдущего года.

В рамках инициатив по сохранению экосистем и поддержанию биоразнообразия в регионах присутствия «Башнефть» реализует проекты по воспроизводству водных биоресурсов. В водоемы Башкортостана, Ханты-Мансийского и Ненецкого автономных округов нефтяники выпустили более 160 тысяч мальков стерляди, муксуна и лосося. Выпуски проводились под контролем сотрудников отделов государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов, которые выбирают подходящие водоемы, основываясь на оптимальных условиях для размножения и восстановления популяции.

В рамках программы по охране водных ресурсов биологические очистные сооружения уфимской группы НПЗ переработали с момента их запуска в 2019 году 157 млн м3 стоков. Очистные сооружения не только обслуживают НПЗ «Башнефти», но и очищают сточные воды более 50 предприятий северной промышленной зоны Уфы, а также ливневые стоки. Их использование в 2,5 раза увеличивает объем повторно используемой воды в технологических процессах. Благодаря технологии мембранного реактора из сточных вод удаляются все примеси и микроорганизмы. В результате качество воды соответствует нормативам, предъявляемым к водоемам рыбохозяйственного назначения.