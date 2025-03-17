Реклама
Прямой эфир
Мир
Ушаков указал на сохранение у Москвы надежды на переговоры по Украине
Мир
Более 1 тыс. человек пострадали в результате ударов по сектору Газа
Мир
Израиль заранее предупредил администрацию Трампа о возобновлении ударов по Газе
Армия
Минобороны показало кадры боевой работы экипажа ТОС-1А «Солнцепек»
Наука и техника
Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» отстыковался от МКС
Наука и техника
Ученые РФ разработали способ диагностики муковисцидоза по выдыхаемому воздуху
Мир
В Канаде заявили о новом партнерстве с Францией в сфере обмена разведданными
Мир
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Индонезии
Мир
Экс-духовник Трампа сдался властям в США после обвинений в насилии над ребенком
Мир
В ХАМАС обвинили Нетаньяху в обречении заложников в Газе «неизвестной судьбе»
Экономика
Курс рубля начнет слабеть после 80 за доллар
Армия
Расчет ЗРК «Тор-М1» уничтожил БПЛА ВСУ на красноармейском направлении
Мир
Парижская полиция пытается освободить захваченный бездомными театр
Происшествия
В Башкирии в пожаре в двухэтажном доме погибли взрослый и пятеро детей
Мир
Парагвай и РФ запустят обмены между деловыми кругами
Армия
Артиллеристы ВДВ уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ у Часова Яра
Экономика
Власти потратили на обслуживание госдолга рекордные 2 трлн

«Зеленые» инвестиции «Башнефти» в 2024 году достигли 9,5 млрд рублей

0
EN
Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Компания «Башнефть», входящая в структуру «Роснефти», в 2024 году направила на природоохранные проекты 9,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба компании. За последние пять лет объем экологических инвестиций «Башнефти» превысил 37,6 млрд рублей.

Одним из значимых направлений природоохранной деятельности «Башнефти» является восстановление лесов и водных биоресурсов. В 2024 году работники компании высадили почти 750 тысяч деревьев на площади более 200 га в Республике Башкортостан, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и Ненецком автономном округе. Этот показатель на 45% превышает результаты предыдущего года.

В рамках инициатив по сохранению экосистем и поддержанию биоразнообразия в регионах присутствия «Башнефть» реализует проекты по воспроизводству водных биоресурсов. В водоемы Башкортостана, Ханты-Мансийского и Ненецкого автономных округов нефтяники выпустили более 160 тысяч мальков стерляди, муксуна и лосося. Выпуски проводились под контролем сотрудников отделов государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов, которые выбирают подходящие водоемы, основываясь на оптимальных условиях для размножения и восстановления популяции.

В рамках программы по охране водных ресурсов биологические очистные сооружения уфимской группы НПЗ переработали с момента их запуска в 2019 году 157 млн м3 стоков. Очистные сооружения не только обслуживают НПЗ «Башнефти», но и очищают сточные воды более 50 предприятий северной промышленной зоны Уфы, а также ливневые стоки. Их использование в 2,5 раза увеличивает объем повторно используемой воды в технологических процессах. Благодаря технологии мембранного реактора из сточных вод удаляются все примеси и микроорганизмы. В результате качество воды соответствует нормативам, предъявляемым к водоемам рыбохозяйственного назначения.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025