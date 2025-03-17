Популярные автомобили с пробегом подешевели за год в РФ

Средняя цена автомобилей с пробегом, которые оказались самыми популярными среди пользователей «Авито Авто» в феврале 2025 года, снизилась на 5,9% за год и в феврале составила 899 тыс. рублей. Об этом «Известиям» 17 марта рассказали эксперты платформы.

Наиболее заметно потеряли в цене автомобили марки Hyundai: по сравнению с февралем 2024-го снижение составило 11,3%. На втором месте по динамике оказалась Kia, потерявшая 8,2%. Третью строчку рейтинга занял Volkswagen (–7,9%).

Среди моделей наиболее существенно уменьшилась средняя цена Volkswagen Polo — на 13,3% (до 925 тыс. рублей). Kia Rio стала доступнее на 11,2% (977 тыс. рублей), а Hyundai Solaris — на 10% (990 тыс. рублей). Также в пятерку вошли Toyota Camry (–8,5%; 2,15 млн рублей) и Lada Kalina (–6,1%; 310 тыс. рублей).

Аналитики объяснили, что предложение по моделям в рейтинге за год выросло более чем на 15%, а на Lada Kalina — в 1,5 раза. Это увеличило конкуренцию среди продавцов и стало одной из причин снижения средней цены на эти модели, отметили они.

«Отдельное влияние на вторичный авторынок оказывает повышение привлекательности новых машин, которые сейчас нередко продаются со скидками, что в некоторой степени влияет на ценообразование в сегменте с пробегом. Также на динамике средней цены отразилось и увеличение срока эксплуатации автомобилей, что скорректировало структуру предложения», — рассказал директор направления «Автомобили с пробегом» в «Авито» Андрей Ковалев.

14 марта сообщалось, что в феврале 2025 года средняя цена новой машины практически не изменилась и составила 2,98 млн рублей. За год интерес к новым автомобилям вырос на 24,7%, а количество машин в продаже — на 45,5%. В последний зимний месяц пользователи больше всего интересовались новыми автомобилями марки Lada: ее доля составила 22,7%.

10 марта директор по развитию и продажам «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин объяснил, что одной из основных причин снижения продаж новых автомобилей в России этой зимой стали высокие процентные ставки по кредитам. Кроме того, у банков появились новые обязанности по созданию резервов на случай возможных рисков, связанных с неисполнением кредитных обязательств заемщиками.