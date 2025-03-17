На Украине сообщили, что половина самолетов и вертолетов ВСУ сбиты своими же ПВО

Около половины украинских самолетов и вертолетов Вооруженных силы Украины (ВСУ) сбиты собственной системой противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 17 марта в своем Telegram-канале рассказала депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.

«Около половины самолетов и вертолетов у нас сбивается собственной ПВО», — заявила Безуглая.

Она напомнила о случае с пилотом F-16 Алексеем Месем, который был сбит собственной ПВО в 2024 году. Безуглая добавила, что результаты расследования обещали опубликовать еще полгода назад, однако этого до сих пор не было сделано.

Ранее, 29 августа 2024 года, на Украине подтвердили крушение одного из шести истребителей F-16, переданных Вашингтоном Киеву. По данным ВСУ, во время захода на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь, позже оказалось, что пилот погиб.