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ВСУ потеряли более 280 боевиков на курском направлении за сутки

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Фото: REUTERS
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 280 боевиков на курском направлении. Об этом 17 марта сообщило Министерство обороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, уничтожены два танка, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, 12 автомобилей, два артиллерийских орудия, два миномета», — говорится в сводке ведомства.

Помимо этого, Российская армия уничтожила станцию контрбатарейной борьбы, три пункта управления беспилотниками и два склада боеприпасов.

По данным Минобороны, общие потери киевского режима за время боев на курском направлении составляют уже более 68,1 тыс. человек, 396 танков, 319 боевых машин пехоты, 287 бронетранспортеров, 2,2 тыс. боевых бронемашин, 560 орудий и 52 установки систем залпового огня.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — добавили в ведомстве.

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Ранее в тот же день Минобороны сообщило об ударе вертолета Ми-35М Вооруженных сил России по живой силе и бронетехнике украинской армии в Курском приграничье. Экипаж машины атаковал цели ракетами по заданным координатам в рамках поддержки подразделений группировки «Север».

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