Экипаж вертолета Ми-35М уничтожил живую силу и технику ВСУ в курском приграничье

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М уничтожил живую силу и бронированную технику подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом 17 марта сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что летчики выполняли боевую задачу по поддержке подразделений группировки войск «Север». Экипаж уничтожил цели, нанеся прицельный удар ракетами по заданным координатам.

После удара летчики выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет переносного зенитного ракетного комплекса противника. Авиационный наводчик подтвердил уничтожение целей.

Минобороны РФ 16 марта сообщило об ударе истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России по опорному пункту украинской армии в курском приграничье. В ведомстве указали, что цели были поражены авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).