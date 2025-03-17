Для новых российских регионов запустили Telegram-канал о финансах и банковских инструментах

ПСБ запустил информационный Telegram-канал, ориентированный на жителей новых российских регионов — Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Об этом рассказали в пресс-службе банка.

В ПСБ сообщают, что рассчитанный на широкую аудиторию канал будет, в частности, интересен тем, у кого уже есть бизнес, и тем, кто только собирается открыть свое дело. Представленная там информация также будет полезна для тех, кто хочет разобраться в тонкостях ведения семейного бюджета или узнать что-то новое о банковских инструментах. Кроме того, канал может пригодиться специалистам, нацеленным на карьерный рост, родителям, которые хотят обучить своих детей основам финансовой грамотности.

В постах канала «ПСБ для своих» будет рассказываться о том, куда вкладывать деньги, чтобы получать максимальный доход, и как противодействовать финансовым мошенникам. Также там предполагается публиковать реальные истории успеха предпринимателей из Донбасса и Новороссии. Среди других публикаций — новости экономики, законодательства и социальной сферы, практические советы от экспертов и информация о работе банка.