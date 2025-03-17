Собянин объявил о начале приема заявок на чемпионат «Абилимпикс-2025»

Стартовал прием заявок на московский чемпионат «Абилимпикс-2025». Участники будут соревноваться по 65 профессиональным компетенциям из разных сфер: от ИТ и промышленности до медицины, творчества, образования и услуг, рассказал в своем официальном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Состязания по профессиональному мастерству для людей с особенностями здоровья — хорошая возможность показать таланты и усовершенствовать навыки, стать лучшими специалистами в своей области и найти работу в выбранной профессиональной сфере», — подчеркнул глава города.



У проекта уже больше 200 компаний-партнеров. Только в прошлом году трудоустроились 659 участников. Некоторых из них пригласили на работу прямо во время чемпионата.



В этом году в программу соревнований добавлено шесть новых актуальных направлений. Среди них: администрирование Astra Linux, блокчейн-технологии, лазерные технологии, 1С.

Заявки принимаются до 11 апреля.