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Столичный триумф: как прошла IV Московская неделя моды

Свои творения показали модельеры из России и дружественных стран
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Четвертая Московская неделя моды
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

IV Московская неделя моды проходила с 13 по 18 марта в столичном в ЦВЗ «Манеж». Самые интересные моменты показов собраны в фотогалерее «Известий»

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Показ одежды бренда «Cosareve» (Москва) на четвертой Московской неделе моды
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Московский бренд Cosareve представил смелую футуристическую коллекцию
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Показ одежды бренда «Slava Zaitsev» (Москва) на четвертой Московской неделе моды
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Легендарны дом Slava Zaitsev предложил смелое сочетание носков с мюлями
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Показ одежды бренда LOOM Weaving (Армения)на четвертой Московской неделе моды в ЦВЗ «Манеж»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Небрежно приспущенные гольфы и полупрозрачные ажурные туники армянского бренда LOOM Weaving
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Показ одежды бренда Slava Zaitsev (Москва) на четвертой Московской неделе моды
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Дом Slava Zaitsev поразил зрителей изысканными воротниками-горгерами

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Показ одежды дизайнера MusaweNkosi на четвертой Московской неделе моды в ЦВЗ «Манеж»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Южноафриканская марка MusaweNkosi показала безукоризненные белые костюмы и пальто в стилистке 1970-х
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Зрители на четвертой Московской неделе моды в ЦВЗ «Манеж»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Собравшиеся в ЦВЗ «Манеж» ценители высокой моды делали заметки и внимательно следили за происходящим на подиуме
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Показ одежды бренда Vereja на четвертой Московской неделе моды в ЦВЗ «Манеж»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Бренд вязаных вручную вещей Vereja показал пеструю коллекцию в этническом стиле
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Показ одежды бренда Vereja на четвертой Московской неделе моды в ЦВЗ «Манеж»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Показ одежды бренда Vereja на четвертой Московской неделе моды в ЦВЗ «Манеж»
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Подготовка к показу одежды на четвертой Московской неделе моды
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Последние мгновения перед выходом на подиум
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Показ одежды бренда Rogov на четвертой Московской неделе моды в ЦВЗ «Манеж»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Марка Rogov предстваила утилитарную коллекцию, наполненную реминисценциями об эпохе гранжа и ностальгией по началу 1990-х
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Модель во время показа одежды дизайнера, основателя модного дома IGOR GULYAEV в рамках проведения Московской недели моды в Центральном выставочном зале «Манеж»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Модельер Игорь Гуляев предложил стилистику, которую вполне можно назвать русской готикой

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Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин перед началом показа одежды дизайнера, основателя модного дома IGOR GULYAEV, в рамках проведения Московской недели моды в Центральном выставочном зале «Манеж»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

На показ Гуляева собрался весь столичный бомонд, включая певицу Валерию и продюсера Иосифа Пригожина

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Показ одежды бренда FREEDOMTAG (Кострома, Россия) на четвертой Московской неделе моды
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Не обойдены вниманием были и таланты из российской глубинки: коллекция костромского бренда FREEDOMTAG сорвала аплодисменты публики
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Показ одежды бренда I-LA (Китай) на четвертой Московской неделе моды
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Китайский бренд I-LA удивил своими строгими вечерними туалетами, напоминающими о золотой эре Голливуда
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Показ одежды бренда SERGEY SYSOEV fashion school на четвертой Московской неделе моды
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Молодые дизайнеры из авторской школы моды Сергея Сысоева вдохновлялись шедеврами западноевропейской живописи и российскими текстильными традициями
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