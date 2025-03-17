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Эксперты рассказали о причинах невыдачи займов некоторым россиянам

Исследование: 25% россиян не могут получить заем из-за неверного статуса в истории
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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Каждый четвертый россиянин сталкивается с отказом в кредите из-за некорректного статуса в кредитной истории. Об этом сообщается в исследовании аналитиков сервиса «Кредитный помощник», с которым ознакомились «Известия» 17 марта.

«25% россиян получают отказы в кредитах из-за некорректного статуса в кредитной истории. На втором месте среди ошибок находится некорректная долговая нагрузка: ее выявляют у 21% потенциальных заемщиков. Это связано с неверным отображением среднемесячных платежей», — сообщается в исследовании.

Специалисты объясняют, что такая ситуация возникает, когда в кредитной истории остаются платежи по уже закрытым кредитам или когда по текущим кредитам ошибочно указывается больший размер ежемесячного платежа. Это приводит к ошибочным выводам банков о высокой долговой нагрузке заемщика.

На третьем и четвертом местах рейтинга оказались ошибочные просрочки (15%) и неверный остаток долга (14%). Мошеннические кредиты и займы третьих лиц занимают пятую строчку: с ними сталкиваются 11% россиян. Такие ошибки могут возникать из-за мошеннических операций, путаницы в данных из-за совпадения ФИО или технических сбоев.

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«Мы фиксируем, что россияне часто сталкиваются с отказом не из-за реальных проблем в кредитной истории, а во многих случаях из-за технических ошибок. Например, отображение закрытого кредита как активного или разночтения по статусам в бюро кредитных историй происходят из-за системных обновлений формата передачи данных или других технических сбоев», — комментирует операционный директор сервиса «Кредитный помощник» Дмитрий Михайлов.

Эксперты также отмечают, что 9% заемщиков сталкиваются с неверным отображением персональных данных, что напрямую влияет на корректность информации о кредитной нагрузке. Самой редкой ошибкой оказалось наличие посреднических запросов в кредитной истории: с этим сталкиваются 5% потенциальных заемщиков.

«Для минимизации ошибок важно проверять кредитную историю с помощью запросов в БКИ и внимательно относиться к персональным данным. Если ошибки уже найдены, человек может подать заявление в банк или БКИ о некорректной информации или обратиться в специализированную организацию, которая поможет исправить ошибки», — добавил Михайлов.

Ранее, 23 января, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков от партии «Новые люди» предложил главе Минэкономразвития Максиму Решетникову законодательно обязать маркетплейсы ввести функцию установки самозапрета для граждан на покупки товаров либо установки ежемесячного денежного лимита.

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