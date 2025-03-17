В Госдуме намерены увеличить штрафы для должностных лиц за нарушения в сфере ЖКХ

На рассмотрение нижней палаты парламента депутатами Государственной думы от фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким будет внесет законопроект об усилении ответственности должностных лиц за нарушения в области жилищно-коммунального хозяйства. Об этом 17 марта сообщили «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

Так, предлагается усилить ответственность должностных лиц за ряд административных правонарушений в сфере ЖКХ, говорится в пояснительной записке к проекту. Уточняется, что данное предложение было выдвинуто в связи с большим количеством жалоб граждан на организации, занимающиеся управлением. Недовольства возникают из-за игнорирования компаниями запросов собственников и их бездействия в случае возникновения проблем с многоквартирными домами.

На данный момент штрафы за нарушения в сфере ЖКХ являются минимальными, но благодаря законопроекту они будут увеличены в несколько раз. В случае нарушений содержания жилых домов сумма штрафа увеличится с 5 тыс. до 30 тыс. рублей, за проблемы с обеспечением коммунальными услугами они также будут увеличены до 30 тыс., а в случае повторного нарушения компании будут вынуждены заплатить 50 тыс. Планируется также увеличить сумму нескольких других штрафов.

Кроме того, Слуцкий отметил, что депутаты повсеместно получают от граждан жалобы на управляющие организации, поскольку те выполняют свою работу ненадлежащим образом.

«Надо наводить порядок в этой сфере. Первый шаг к этому — повысить персональную ответственность руководства, существенно увеличив штрафы для должностных лиц за бездействие в ответ на обращения жильцов многоквартирных домов», — объяснил Слуцкий.

Юрист, доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Оксана Васильева 6 марта предупредила россиян о дачных штрафах в 2025 году. По словам эксперта, основными нарушениями являются нецелевое использование земельного участка, несоблюдение правил пожарной безопасности, правил обращения с отходами, санитарных норм и правил строительства и благоустройства.