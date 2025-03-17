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Замглавы МИД России Грушко рассказал о стратегическом поражении Запада

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Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko/File Photo/File Photo
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Конфликт на Украине подошел к фазе, когда стратегическое поражение терпит Запад, поскольку он не добился своих целей по трем компонентам борьбы с Россией, заявил в интервью «Известиям» заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

«На самом деле, конфликт подошел к фазе, когда стратегическое поражение терпит Запад. Потому что по всем трем компонентам, на которые делается расчет — военное поражение на поле боя, развал экономики и в конечном счете, как они выражаются, смена режима, — результат ровно противоположный. Если мы посмотрим на экономическую сторону, у нас рост экономики 4%, в Евросоюзе же — примерно от 0,1 до 1%, близко к статистической погрешности. А ситуация на поле боя хорошо известна», — пояснил Грушко.

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Президент РФ Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением прекратить боевые действия на Украине. При этом российский лидер отметил, что есть ряд важных вопросов, касающихся контроля и верификации соблюдения перемирия, а также остановки поставок оружия Киеву.

Ранее в ходе переговоров в Саудовской Аравии Украина согласилась с инициативой о прекращении огня сроком на 30 дней.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Конфликт подошел к фазе, когда стратегическое поражение терпит Запад»

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