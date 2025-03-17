Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали в Эфиопии

В Эфиопии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1. Об этом 16 марта сообщили на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Уточняется, что сейсмособытие произошло в 143 км к северо-востоку от города Назарет, в котором проживает 213 тыс. человек. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Мексике 15 марта зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6. Согласно данным специалистов, эпицентр сейсмособытия находился в 80 км от города Оахака.