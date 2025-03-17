В России оценили перспективы участия ОБСЕ в миротворческой миссии на Украине

Россия скептически относится к задействованию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в случае проведения миротворческой миссии на Украине, сообщил в интервью «Известиям» замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Даже Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, которая была там развернута, не справилась с задачами. По сути, она была использована НАТО для получения односторонних преимуществ для киевского режима. Теперь стало известно, что некоторые сотрудники этой миссии, которые должны были быть нейтральными, на самом деле работали в интересах Киева. И не секрет, что многие жители Донбасса говорили: «Проехали наблюдатели ОБСЕ — жди обстрела». Поэтому у нас крайне скептическое отношение к задействованию ОБСЕ даже теоретически», — отметил он.

Дипломат также добавил, что ОБСЕ не обладает вооруженным потенциалом, у организации нет «вооруженной руки» в отличие от ООН. В частности, нет компетенций, штабного комитета, структур, которые могли бы управлять такими контингентами.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил с инициативой отправки миротворческого контингента Евросоюза (ЕС) на Украину. 26 февраля министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не рассматривает никаких вариантов размещения европейских миротворцев на украинской территории.

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