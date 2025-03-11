Ближе к дельным: генсек ОБСЕ заявил о желании работать с Россией

ОБСЕ не сыграла никакой роли в предотвращении формирования условий для СВО, хотя могла это сделать, заявил «Известиям» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На фоне активизации диалога России и США генсек ОБСЕ посетил нашу страну впервые за три года. И как раз приехал в тот момент, когда Москва отражала самую массированную атаку дронов. 11 марта глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с новым главой организации Феридуном Синирлиоглу тему безопасности журналистов, повышение эффективности структур ОБСЕ, а также пути разрешения украинского конфликта. При этом подходы Запада, в частности, идеи об отправке миротворческих сил, не находят поддержки в Москве. Знакомый с ситуацией источник «Известий» сообщил, что Россия считает преждевременными разговоры о иностранных контингентах.

Переговоры Лаврова и Синирлиоглу

Нормализация диалога России и США, начавшаяся после смены администрации в Белом доме, похоже, подает положительный пример Западу. 11 марта впервые с 2021 года Москву посетил генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридун Синирлиоглу. Новый генсек был назначен в конце прошлого года и приехал в российскую столицу по приглашению РФ.

Россия не скрывает, что критически относится к работе организации. Москва подчеркивает: все изначальные принципы ОБСЕ грубо нарушаются и игнорируются, а сама структура — в очень глубоком кризисе, в который ее загнали страны НАТО и Евросоюза. Однако Россия, как указал Сергей Лавров, надеется, что новому главе ОБСЕ удастся вернуть структуру к истокам.

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

— Организация имеет большие проблемы. Она не сыграла никакой роли в предотвращении формирования условий для специальной военной операции, хотя могла это сделать, — заявил «Известиям» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Одной из ключевых тем обсуждения стали пути урегулирования украинского конфликта. Пока планов привлечь ОБСЕ к этому нет, указал Сергей Лавров. Впрочем, Феридун Синирлиоглу признал, что необходимо вернуть ОБСЕ былую актуальность, а Россия — важный партнер, с которым нужно продолжать работать по вопросам мира и безопасности в Европе.

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— ОБСЕ готова поддержать усилия для того, чтобы положить конец войне на Украине и за ее пределами любым способом, каким это может принести пользу сторонам. Как генеральный секретарь ОБСЕ я готов предоставить необходимую помощь, — сказал он.

Уже несколько недель в странах Европы активно обсуждают возможность отправки на Украину «миротворческих сил» после прекращения огня. Основными сторонниками этой идеи остаются лидеры Франции и Великобритании Эммануэль Макрон и Кир Стармер. По информации западных СМИ, Париж и Лондон продвигают создание группы стран «Европа-плюс», которая собирается участвовать в возможном размещении контингентов на Украине для обеспечения гарантий безопасности. В пользе подобной инициативы Стармер и Макрон пытаются убедить Дональда Трампа.

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Россия не раз заявляла, что не поддерживает появление вооруженных сил западных стран ни под каким флагом. Выступая на пресс-конференции, Сергей Лавров отметил, что предложения о вводе миротворцев на Украину пока выглядят как попытка спасти остатки киевского режима «от гнева народного». При этом первопричины конфликта решены не будут.

— Россия считает преждевременным разговоры о миротворцах, — заявил «Известиям» источник, знакомый с ситуацией. — Перед этим должны начаться мирные переговоры, по итогам которых, возможно, будет создан мандат на определенную миссию. Макрон приучает общественность к самой возможности миротворцев, что вредно.

Впрочем, генсек НАТО Марк Рютте 11 марта заявил: есть и «иные способы обеспечить гарантии безопасности Украины» после прекращения огня, кроме «отправки европейских сил».

Атака украинских дронов и список журналистов

Визит Синирлиоглу в Москву совпал по времени с крупнейшей атакой украинских беспилотников вглубь территории России. По данным Минобороны РФ, в ночь на 11 марта в общей сложности было сбито свыше 340 дронов. Пострадали не менее 18 человек (в том числе трое детей), трое взрослых погибли. Особенно много беспилотников уничтожили в небе над Москвой и Московской областью: часть обломков попала в жилые дома и другие строения, возникли возгорания. К слову, одной из целей атаки дронов ВСУ стала станция «Транснефть-Дружба» в Брянской области, в результате которой были приостановлены поставки нефти в Венгрию. Будапешт осудил атаку Украины, назвав ее неприемлемой.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич и генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу (слева направо) у жилого дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА на улице имени Героя Советского Союза В.Н. Фокина в Видном Фото: МИД РФ

Феридун Синирлиоглу осмотрел последствия атаки дронов. За несколько часов до переговоров его отвезли в подмосковное Видное. Генсека ОБСЕ сопровождал постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. Впрочем, комментируя ситуацию на итоговой пресс-конференции, чиновник не стал прямо отвечать на вопрос о том, будет ли организация осуждать атаку украинских БПЛА на Россию. Синирлиоглу лишь выразил надежду, что скоро всё закончится и таких атак больше не будет.

— Большая удача, что нам удалось провести его по этим местам и всё показать, поскольку теперь ОБСЕ находится в несколько двойственной позиции. С одной стороны, они не могут не признать, что их генсек посещал эти места, а с другой стороны, они должны на это как-то отреагировать, — заявил «Известиям» член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Эксперт допускает, что ОБСЕ может в итоге осудить действия Киева, однако критика будет достаточно мягкой.

Фото: МИД РФ Генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу у жилого дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА на улице имени Героя Советского Союза В.Н. Фокина в Видном.

— Поскольку ОБСЕ — всё-таки больше европейская структура, а Европа в отношении нас по-прежнему агрессивна, скорее всего, реакция будет очень слабой, — отметил Богдан Безпалько.

Еще одной важной темой встречи стал вопрос защиты журналистов. Сергей Лавров сообщил, что Россия передала генсеку ОБСЕ список специалистов, которые погибли при исполнении служебных обязанностей с начала 2022 года. Он добавил, что на эту тему председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев написал открытое письмо Синирлиоглу. Среди погибших в зоне СВО были и несколько журналистов «Известий», в частности — военные корреспонденты Семен Еремин и Александр Мартемьянов.