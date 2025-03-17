Штрафы за самовыгул собак повысят до 50 тыс. рублей. О подготовке таких поправок в КоАП рассказал «Известиям» первый зампред комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. В настоящее время для физических лиц штраф составляет от 1,5 до 3 тыс. рублей, для юрлиц — от 15 до 30 тыс.

«То есть если животное гуляет без наблюдения хозяина, то за это, в случае выявления, придется заплатить штраф, даже если животное никому не причинило вреда. Во-первых, такая собака потенциально становится жертвой догхантеров, то есть ей может угрожать опасность. Во-вторых, она может угрожать здоровью и жизни людей», — пояснил депутат.

Бурматов также напомнил о последних громких случаях, связанных с причинением вреда человеческому здоровью из-за нападения домашних питомцев.

«Например, трагедия в Ставрополе, где девятилетнюю девочку загрызли собаки. В полиции региона мне сообщили, что фигурантом дела оказалась женщина, у которой эти животные жили в доме, она их бесконтрольно плодила. Также это недавнее нападение на мальчика в Сочи двух хаски, у которых тоже был хозяин. Потом нападение в Екатеринбурге ротвейлера на мать с ребенком, которого женщина закрывала собой от озверевшей собаки», — отметил он.

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