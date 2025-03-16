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Ранее неизвестная картина Васнецова «Богомольцы» ушла с молотка за 135 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Неизвестная ранее картина российского живописца Виктора Васнецова продана на аукционе в Москве за 135 млн рублей, об этом сообщила 13 марта «Известиям» пресс-служба Московского аукционного дома.

«Один из наших топ-лотов — это работа Виктора Васнецова «Богомольцы», музейного уровня. Самое интересное, что она была приобретена на западном аукционе Sotheby’s всего за $50 тыс. как работа неизвестного художника. Затем была привезена в Россию, где ее атрибутировали и определили, что это действительно работа Васнецова», — рассказала управляющий директор Московского аукционного дома Ольга Русакова.

Полотно «Богомольцы» поступило на экспертизу в Государственный Русский музей в 2003 году. Там специалисты установили, что это действительно утерянное произведение русского художника, принадлежащее к раннему периоду его творчества.

«Доподлинно неизвестно, какой путь произведение прошло перед тем, как оказаться на Sotheby’s в 2003 году, — возможно, эта история навсегда останется загадкой», — отметил коллекционер, историк искусств и сооснователь Московского аукционного дома Сергей Подстаницкий.

До конца марта полотно будет находиться на выставке, а после отправится к новому владельцу. Также помимо «Богомольцев» Васнецова с торгов 16 марта ушла картина Кузьмы Петрова-Водкина «Христос в терновом венце», за нее отдали 30 млн рублей.

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8 февраля аукционный дом Sotheby's сообщил, что в Саудовской Аравии картина британского уличного художника Бэнкси из серии Vandalized Oils («Испорченные картины маслом») была куплена на торгах за $1,2 млн. Отмечается, что была продана картина пейзажиста Альберта Бирштадта «Гора Рейнир», на которой Бэнкси подписал фразу «В наличии только в течение ограниченного периода времени». Так художник выделил значимость природных объектов на фоне их исчезновения из-за деятельности человека.

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