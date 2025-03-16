Финляндия отказалась экспортировать яйца в США
Финляндия не будет экспортировать яйца в США. Об этом 16 марта сообщила телерадиокомпания Yle.
«Экспорт яиц, вероятно, в настоящее время невозможен, поскольку переговоры с Соединенными Штатами о доступе на рынок, связанные с экспортом, не проводились», — сообщила исполнительный директор Финской ассоциации птицеводства Веера Лехтиля.
Она уточнила, что согласие финской стороны не принесло бы Штатам большой пользы. По ее словам, дефицит яиц является не только американской, но и европейской проблемой.
Согласно материалу журнала Agriwatch, США также запросили яйца у Дании, Швеции и Нидерландов.
Телеканал CNN 14 января сообщил, что граждане США столкнулись с дефицитом яиц из-за птичьего гриппа. Уточнялось, что восстановление стабильности на рынке продуктов в стране может занять от шести до девяти месяцев. Кроме того, дефицит привел к росту цен на яйца. 7 февраля стало известно, что на фоне дефицита магазины в США ввели ограничения на покупку яиц.
Корреспондент «Известий» Николай Мастеров 9 февраля сообщил, что на фоне птичьего гриппа цена за десяток яиц выросла до $7.