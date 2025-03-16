Момент истории

18 марта 2025 года исполняется 11 лет с момента воссоединения Крымского полуострова с Россией. В этот день в 2014-м президент Владимир Путин подписал договор о принятии в состав Российской Федерации Республики Крым и образовании двух новых субъектов — Крыма и Севастополя. Двумя днями ранее состоялся исторический референдум, на котором 96% жителей полуострова высказались за вхождение в состав РФ. Именно сейчас, по прошествии времени, можно по-настоящему оценить значение тех событий, ставших поистине поворотными не только для полуострова, но и для нашей страны, и для мировой политической сцены в целом.

Сегодня, на четвертом году специальной военной операции на Украине, можно со всей очевидностью констатировать кардинальные трансформации в мировой политике. Эпоха однополярной гегемонии США (unipolar moment, пытавшийся претендовать на «завершение истории» для всех народов и стран) безоговорочно уходит в прошлое. На смену этой глубоко несправедливой, унаследовавшей все уродливые черты колониального наследия системе приходит новый порядок — динамичный, нестабильный, даже по-своему хаотичный многополярный мир, в котором великие и региональные державы будут сотрудничать и конкурировать на основе национальных и цивилизационных интересов. Можно долго спорить о том, в какой момент произошла точка перелома, невозврата — в мировом ли экономическом кризисе 2008–2009 годов, вторжении ли США в Ирак или сразу после распада СССР и социалистического блока, когда страны — победители в холодной войне, провозгласив себя вершителями судеб всего мира, развязали неоколониальную глобализацию. Однако, вне всякого сомнения, в пестрой палитре исторических событий крымский референдум 2014 года и вхождение полуострова в состав России занимают важнейшее, ключевое место.

Ведь что произошло тогда? После совершенно нелегитимного свержения законной власти на Украине, инспирированного коллективным Западом и его агентами влияния, жители Крыма выбрали свою судьбу: быть с Россией. Причем с Россией не как территорией, названием на географической и политической карте, а с Россией-цивилизацией, носителем и хранителем мирового значения культуры и языка, местом возможностей, проектом, опирающимся на тысячелетнюю историю и устремленным в будущее. Важно и другое. Россия приняла этот исторический вызов и достойно ответила на него.

Сегодня многие ученые и политики отмечают, что Россия вернулась на свое законное место в круг великих держав, заняла место одного из ведущих полюсов силы на многополярной карте мира. Однако то, что выглядит закономерным и даже «исторически неизбежным», в действительности следствие совершенно конкретных событий и выборов. Сегодня о таком немыслимо даже думать, но прими в 2014 году российское руководство иные решения, и колея истории прошла бы по-другому. И речь даже не про утрату Крыма как стратегического региона, обеспечивающего безопасность и геополитическое присутствие нашей страны в Черном море.

Консолидация российского общества, пересборка экономики и армии, борьба за промышленное развитие и технологический суверенитет — следствие и результат решений, принятых в 2014 году. И то, что в моменте казалось вызовами и лишениями (международные санкции, развязанные против нашей страны информационные, гибридные и экономические войны, нападки на российскую культуру и спорт, да и просто на российскую идентичность, где «неправильные русские» — это те, кто отказывается покоряться диктату однополярного мира), стало в конечном итоге условиями роста, сплочения и укрепления нашей страны.

За 11 лет нашей страной пройден огромный путь. Он, безусловно, далек от своего завершения (история творится непрерывно и не может «кончиться» по воле человека), впереди у России очень серьезные вызовы и задачи, лежащие как в экономико-технологической, так и в социально-гуманитарной плоскости. Однако наша страна, безусловно, «в игре». Мы совершенно точно живем на страницах еще не написанного учебника истории, и наша страна — один из ключевых участников происходящих в нем событий.

И еще один момент. Самые большие, важные, глобальные события всегда имеют совершенно конкретное практическое измерение. Можно много рассуждать о месте России в мировой политике и истории «в целом», но гораздо проще проиллюстрировать, что же знаменует собой Россия, какое послание она несет «граду и миру», на примере изменений, которые произошли в Крыму после 2014 года.

На момент вхождения в состав РФ развитие полуострова, казалось, остановилось в ранней постсоветской или даже позднесоветской точке, отставая от российского уровня на 20, а то и на все 30 лет. С тех пор полуостров кардинально преобразился, изменившись однозначно в лучшую сторону. Построены Крымский мост и трасса «Таврида», возведено новое здание аэропорта Симферополь, реконструирован и выведен на новый уровень международный детский центр «Артек». Возведены новые объекты энергетической и коммунальной инфраструктуры. Открыты новые медицинские учреждения как для оказания высокотехнологичной помощи, так и в сфере первичного здравоохранения. Строятся и ремонтируются школы, детские сады. Модернизированы сети водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, реконструированы и построены инженерные сооружения, обеспечивающие полуостров водой. Ликвидируются несанкционированные свалки. Строится жилье.

И если смотреть на новейшую историю Крыма как на метафору, то это и есть послание России «граду и миру». Россия — это созидание и развитие, это безопасность и внутренний мир, это возможность строить и созидать. Сейчас мы понимаем это как никогда.

Автор — старший научный сотрудник кафедры российской политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, эксперт Российского общества политологов

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора