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В Крыму призвали Зеленского не спекулировать на территориальных уступках

Эксперт Чегринец: принадлежность территорий РФ давно решена на референдумах
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Фото: REUTERS/Thomas Peter
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит прекратить рассуждать о вопросе территориальных уступок России, так как всë уже давно решено окончательно в ходе всенародных референдумов, проведенных в 2014 и 2022 годах. Об этом 16 марта заявил заместитель председателя Общественной палаты республики, сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

«Зеленский и дальше продолжает спекулировать на вопросе территорий, забывая <...>. (Этот вопрос. — Ред.) решен в строгом соблюдении основ международного права», — цитирует Чегринец «РИА Новости».

Эксперт напомнил, что в 2014 году прошел референдум о воссоединении Крыма с Россией, а затем то же самое решение приняло население еще четырех исторических российских регионов — Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей.

«Крымский пример самоопределения наций важен для всего мира. Сейчас по этому пути идет Гренландия и другие территории», — резюмировал Чегринец.

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Американский госсекретарь Марко Рубио 10 марта заявил, что Украине придется смириться с потерей части территорий в рамках любого мирного соглашения. Госсекретарь подчеркнул, что Украине будет «очень трудно» вернуть границы, которые были у нее в 2014 году. Он также добавил, что Киеву необходимо будет пойти на «трудные» решения для того, чтобы полностью завершить конфликт.

13 марта политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов в пресс-центре МИЦ «Известия» заявил, что Крым является основой геополитической силы РФ и символом ее военной истории.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

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