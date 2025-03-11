Рубио заявил о необходимости уступок Киевом при любом мирном соглашении

Украине придется смириться с потерей части территорий в рамках любого мирного соглашения. Такое заявление 10 марта сделал американский госсекретарь Марко Рубио.

«Рубио заявил в понедельник, что Украине придется пойти на уступки по территориям в рамках любого соглашения о прекращении [конфликта]», — отметили в газете The New York Times.

Кроме того, американский госсекретарь подчеркнул, что Украине будет «очень трудно» вернуть границы, которые были у нее в 2014 году. Он также добавил, что Киеву необходимо будет пойти на «трудные» решения для того, чтобы полностью завершить конфликт.

В этот же день агентство Bloomberg сообщило о том, что грядущие переговоры делегаций Киева и Вашингтона в Саудовской Аравии станут очередной закономерной попыткой администрации американского лидера Дональда Трампа убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости заключения частичного перемирия.